ماذا تبقى للأهلي من مباريات في نوفمبر؟

النادي الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراتين فى نوفمبر الجاري بعد خوض مباراتي سيراميكا كليوباترا وزد.

كما يستعد الأهلي لاستكمال مواجهات شهر نوفمبر بمباراتي الاتحاد السكندري وأيضا ستاد أبيدجان فى ضربة البداية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون الأهلي على موعد يوم 26 من الشهر الجاري مع مباراته الإفريقية الأولى بمرحلة المجموعات.

وقبل خوض المعركة الإفريقية يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.