الموعد وقائمة المرشحين، كل ما تريد معرفته عن انتخابات ألعاب القوى

ألعاب القوى، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

موعد انتخابات اتحاد ألعاب القوى

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في الـ2:30 ظهرا، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50%+1) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية.

وطبقا للائحة يضم مجلس إدارة ألعاب القوى رئيس و8 أعضاء، يتم انتخابهم بنظام الفردي، وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

قائمة المرشحين في انتخابات ألعاب القوى

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد ألعاب القوى كل من:

منصب الرئيس:

حاتم السيد - خالد عبد السلام - ماجد السيد - وليد عطا

منصب العضوية:

أحمد حمزة - مجدي عبد البديع - محمد أبوفندي - أمين شعبان - مجده الخواجة - محمد بدري - فتحي محمد - راشد أحمد - سيد عواد - محمد رشاد - محمود أحمد - طارق إبراهيم.