الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية "ألعاب القوى" تجتمع اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد

الاتحاد المصري لألعاب
الاتحاد المصري لألعاب القوى، فيتو

ألعاب القوى، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

موعد انتخابات اتحاد ألعاب القوى

 ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في الـ2:30 ظهرا، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50%+1) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية.

وطبقا للائحة يضم مجلس إدارة ألعاب القوى رئيس و8 أعضاء، يتم انتخابهم بنظام الفردي، وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

قائمة المرشحين في انتخابات ألعاب القوى

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد ألعاب القوى كل من:

منصب الرئيس:

حاتم السيد - خالد عبد السلام - ماجد السيد - وليد عطا

منصب العضوية:

أحمد حمزة - مجدي عبد البديع - محمد أبوفندي - أمين شعبان - مجده الخواجة - محمد بدري - فتحي محمد - راشد أحمد - سيد عواد - محمد رشاد - محمود أحمد - طارق إبراهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألعاب القوى الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 انتخابات اتحاد ألعاب القوي وليد عطا حاتم السيد

مواد متعلقة

رسميا، اللجنة الأوليمبية تعيد وليد عطا لقائمة المرشحين لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

القضاء الإداري يعيد وليد عطا للمنافسة على رئاسة اتحاد ألعاب القوى

وليد عطا: دعوى قضائية للعودة لانتخابات ألعاب القوى، ولن أتخلى عن أسرة اللعبة

استبعاد وليد عطا من كشف المرشحين لانتخابات ألعاب القوى

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads