الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر القصدير، فيتو
سعر القصدير، فيتو

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولار للطن، اليوم، في البورصات العالمية.

 سعر القصدير اليوم الجمعة 

 القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

سعر القصدير اليوم الجمعة سعر القصدير سعر القصدير اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من هولندا بسبب أعمال عنف

ماذا تبقى للأهلي من مباريات في نوفمبر؟

النيابة تعاين حريق مطعم نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

هل يستطيع الهلال السعودي فسخ عقد نيمار؟ (تقرير)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

منوعات

المزيد

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات تقديم بلاغ عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني

المزيد

انفوجراف

من مسببات ابتلاء العباد وكيفية رفع البلاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة (فيديو)

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads