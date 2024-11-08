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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المعادى، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” حال استقلالهم دراجة نارية" تروسيكل بدون لوحات معدنية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "كسر الجادون وسحبها بالتروسيكل المُشار إليه".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 

 

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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