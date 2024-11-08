مصدر بالأهلي: طاهر محمد طاهر سيتواجد في قائمة المنتخب بالمعسكر المقبل

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيتواجد بنسبة كبيرة في قائمة المنتخب الوطني المقبلة التي تستعد لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي وبوتسوانا، مشددا على أن قائمة المنتخب المقبلة ستشهد انضمام جناح الأهلي لأول مرة منذ فترة طويلة غاب فيها عن تجمعات المنتخب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة امام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجمع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.