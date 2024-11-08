خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 6 جمادى الأولى، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
12:26 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورتى الرعد/ إبراهيم 30ق
13:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورة البقرة 15ق
13:31 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ صالح على حسن وما تيسر من سورة الأنبياء 10ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/محمد الطيب النجار 5ق الساعة 14:48
مصحف مجود للشيخ /محمود على البنا من سورة الفرقان 29ق
16:36 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الجن 13ق
17:07قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورتى إبراهيم/ الحجر 30ق
17:4قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النساء 15ق
18:27 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة طه 30ق
19:27 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى/ وما تيسر من سورتى عبس- المطففين 30ق
22:15 _قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورتى الحديد- المجادلة 30ق
15: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسرمن سورة النمل 42ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف / وما تيسر من سورة الأعراف 44ق
01:34 بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضرى وما تيسر من سورة طه 15ق
3:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورة الزمر 26ق
05:18 (بعد الفجر) للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة القصص 15ق
05:36(بعدالفجر) للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة الحديد 15ق.
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