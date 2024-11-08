خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 6 جمادى الأولى، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



12:26 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورتى الرعد/ إبراهيم 30ق



13:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورة البقرة 15ق



13:31 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ صالح على حسن وما تيسر من سورة الأنبياء 10ق



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة د/محمد الطيب النجار 5ق الساعة 14:48



مصحف مجود للشيخ /محمود على البنا من سورة الفرقان 29ق



16:36 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الجن 13ق



17:07قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورتى إبراهيم/ الحجر 30ق



17:4قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النساء 15ق



18:27 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة طه 30ق



19:27 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى/ وما تيسر من سورتى عبس- المطففين 30ق



22:15 _قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورتى الحديد- المجادلة 30ق



15: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسرمن سورة النمل 42ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف / وما تيسر من سورة الأعراف 44ق



01:34 بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضرى وما تيسر من سورة طه 15ق



3:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورة الزمر 26ق



05:18 (بعد الفجر) للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة القصص 15ق



05:36(بعدالفجر) للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة الحديد 15ق.