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ثقافة وفنون

خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

القرآن الكريم, فيتو
القرآن الكريم, فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 6 جمادى الأولى، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

12:26 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورتى الرعد/ إبراهيم 30ق

13:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورة البقرة  15ق

13:31 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  صالح على حسن وما تيسر من سورة الأنبياء 10ق

أما الختمة المجودة


تقدمة التلاوة د/محمد الطيب النجار 5ق الساعة 14:48


مصحف مجود للشيخ /محمود على البنا  من سورة الفرقان 29ق

16:36 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الجن   13ق

17:07قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورتى إبراهيم/ الحجر  30ق

17:4قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النساء   15ق

18:27 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة طه 30ق

19:27 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى/ وما تيسر من سورتى عبس- المطففين   30ق

22:15 _قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورتى الحديد- المجادلة    30ق

15: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسرمن سورة النمل   42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف  / وما تيسر من سورة الأعراف 44ق

01:34 بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضرى وما تيسر من سورة طه  15ق

3:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود  خليل الحصرى وماتيسرمن سورة الزمر 26ق

05:18 (بعد الفجر) للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة القصص   15ق

05:36(بعدالفجر) للشيخ  فتحى المليجى وما تيسر من سورة الحديد   15ق.

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