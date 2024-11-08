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الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى كورنيش الإسكندرية (صور)

حريق بالإسكندرية
حريق بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، في السيطرة على النيران المشتعلة بداخل أحد الكافيهات المجاورة لنادي المعلمين على طريق كورنيش البحر شرق الإسكندرية دون وجود أي إصابات بشرية.

 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بداخل أحد الكافيهات بمنطقة سيدى جابر شرق المحافظة والمجاورة من نادي المعلمين دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.
 

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الحماية المدنية بمعداتهم للسيطرة على الأوضاع وإخماد النيران المشتعلة من داخل الكافية والقيام بأعمال التبريد وأطفاء النيران.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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حريق نقابة المعلمين

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