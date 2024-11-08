"الفنون التشكيلية" ينعى الفنان مصطفى الفقي

رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 7 نوفمبر الدكتور مصطفى الفقي عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بعد صراع مع المرض.

وحرص قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش على نعي الدكتور مصطفى الفقي، وجاء البيان كالآتي:

“ببالغ الحزن والأسى ينعى قطاع الفنون التشكيلية للأسرة الثقافية والتشكيلية رحيل الفنان التشكيلي القدير الدكتور مصطفى الفقي الذي وافاه الأجل مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بعد صراع مع المرض عن عمر 87 عامًا حافلة بالإبداع والعطاء”.

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع إنه لا يسعنا إلا أن نتقدم باصدق عبارات التعزية والمواساة لأهل فقيد الساحة الفنية التشكيلية المصرية راجين من المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ولقد حفر اسمه في سجل الرموز الخالدين بما أسهم به بشكل كبير في الحركة الفنية التشكيلية المصرية وبما تميز به طابعه ولمساته الفنية المتفردة، كما كانت حياته مثالًا للمثقف والمبدع فحظى دومًا باحترام كافة المثقفين والفنانين. رحم الله الفنان أستاذ الأجيال مصطفى الفقي.

جنازة مصطفى الفقي

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة بمسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر.