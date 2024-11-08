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رياضة

ندياي: هذه أسباب عدم ظهوري مع الزمالك حتى الآن

سيدي ندياي، فيتو
سيدي ندياي، فيتو

كشف السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الزمالك الجديد، أسباب غيابه عن الظهور مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال ندياي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا مصاب ولم أبدأ التدريب مع الفريق، وأتدرب منفردًا وربما أبدأ التدريب الجماعي مع الزمالك في الأسبوع القادم".

وأضاف: "سأكون جاهزًا للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي، أشكر جماهير على استقبالهم  الحافل لي".

وأوضح: "أنتظر بفارق الصبر دخول الأجواء معهم والمشاركة مع الزمالك رؤية الجماهير في المدرج".

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة  اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة  في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.


وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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