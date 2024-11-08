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ثقافة وفنون

مسلسل نقطة سودة، ناهد السباعي تروج لأحدث أعمالها

ناهد السباعي، فيتو
ناهد السباعي، فيتو

 روجت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل “نقطة سودة”. 

ونشرت ناهد صورة لها مع أبطال العمل وعلقت “جاهزين لعائلة السيوفي.. #منال #ناهد_السباعي #نقطة_سودة".

ومن المقرر عرض مسلسل نقطة سوده على منصة “شاهد” الرقمية بصورة حصرية، كما سيتم عرضه أيضًا على قناة mbc مصر. 

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

 وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور. 

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل "نقطة سودة"

 يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل “نقطة سودة”، ابتداءً من يوم الإثنين ١١ نوفمبر على منصة “شاهد”. 

 

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