الأهلي يتوج ببطولة تنس الطاولة بعد الفوز على إنبي 3-0
استطاع فريق النادي الأهلي الفوز على إنبي بالمباراة النهائية لبطولة الفرق 17 سنة ناشئي تنس الطاولة التي تقام خلال الفترة من 4-8 نوفمبر بمدينة المنصورة.
وجاءت المباريات على النحو التالي بالدور التمهيدي على نادي الحوار بالمنصورة بنتيجة 3-0 والفوز على إستاد المنصورة 3-0 وفي دور الـ 16 الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3-0 وفي دور الـ 8 الفوز على المشروع القومي بنتيجة 3-1 وفي الدور قبل النهائي الفوز على الزمالك 3-0 وفي المباراة النهائية الفوز على إنبي 3-0
ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي من:
عادل شومان رئيس الجهاز
طارق فوزي المدرب العام
محمد عبدالحميد مدير القطاع
محمد اسماعيل مدرب الفريق
هاني رضا مدرب
احمد حامد مدير إداري
إمام شنن إداري الفريق
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