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رياضة

الأهلي يتوج ببطولة تنس الطاولة بعد الفوز على إنبي 3-0

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

استطاع فريق النادي الأهلي الفوز على إنبي بالمباراة النهائية لبطولة الفرق 17 سنة ناشئي تنس الطاولة التي تقام خلال الفترة من 4-8  نوفمبر بمدينة المنصورة.

 

 وجاءت المباريات على النحو التالي بالدور التمهيدي على نادي الحوار بالمنصورة بنتيجة 3-0 والفوز على إستاد المنصورة 3-0 وفي دور الـ 16 الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3-0 وفي دور الـ 8 الفوز على المشروع القومي بنتيجة 3-1 وفي الدور قبل النهائي الفوز على الزمالك 3-0 وفي المباراة النهائية الفوز على إنبي 3-0
 

ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي من:
عادل شومان       رئيس الجهاز
طارق فوزي         المدرب العام
محمد عبدالحميد  مدير القطاع 
محمد اسماعيل    مدرب الفريق 
هاني رضا         مدرب
احمد حامد      مدير إداري 
إمام شنن       إداري الفريق

 

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