الأهلي يتوج ببطولة تنس الطاولة بعد الفوز على إنبي 3-0

استطاع فريق النادي الأهلي الفوز على إنبي بالمباراة النهائية لبطولة الفرق 17 سنة ناشئي تنس الطاولة التي تقام خلال الفترة من 4-8 نوفمبر بمدينة المنصورة.

وجاءت المباريات على النحو التالي بالدور التمهيدي على نادي الحوار بالمنصورة بنتيجة 3-0 والفوز على إستاد المنصورة 3-0 وفي دور الـ 16 الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3-0 وفي دور الـ 8 الفوز على المشروع القومي بنتيجة 3-1 وفي الدور قبل النهائي الفوز على الزمالك 3-0 وفي المباراة النهائية الفوز على إنبي 3-0



ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي من:

عادل شومان رئيس الجهاز

طارق فوزي المدرب العام

محمد عبدالحميد مدير القطاع

محمد اسماعيل مدرب الفريق

هاني رضا مدرب

احمد حامد مدير إداري

إمام شنن إداري الفريق