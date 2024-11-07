الجمعة 08 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

أبرز مطالب أصحاب المخابز من وزير التموين

الخبز المدعم، فيتو
الخبز المدعم، فيتو

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الحصول  علي الخبز بجودة عالية وهو هدف استراتيجي للدولة ممثلة في الوزارة، للحفاظ علي المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.

 وتقدمت الشعبة العامة للمخابز بعدة مطالب إلى وزير التموين خلال اجتماع جمع  بينهما اليوم الخميس، لبحث تطوير منظومة الخبز، والارتقاء بجودة الرغيف  المنتج للمواطن، واستمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر ،  وتمثلت مطالب الشعبة في الأتي: 

 

تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات. 

التأكيد علي شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوي الخدمات الذكية المقدمة من جانبها بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.  

تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة.

 زيادة التوعية المشتركة بين  مفتشي التموين وأصحاب المخابز حيث أن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات. 

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