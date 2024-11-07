هدف عمر مرموش يمنح فرانكفورت رقما تاريخيا في الدوري الأوروبي

نجح المهاجم الدولي المصري عمر مرموش في مواصلة التألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، ويسجل ليقوده لفوز ثمين في الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس.

وسجل عمر مرموش هدفًا رائعًا من ركلة حرة، كان كافيا لفوز آينتراخت فرانكفورت على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي,

هدف مرموش يمنح فرانكفورت رقم تاريخي

وبهدف عمر مرموش الليلة، فقد وصل آينتراخت فرانكفورت إلى رقم قياسي في الدوري الأوروبي - اليوروبا ليج، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وأفادت بأن فرانكفورت واصل تسجيل الأهداف للمباراة الـ17 تواليا في البطولة، وهو رقم قياسي بين الفرق الألمانية.

اللافت أن الرقم القياسي السابق كان بحوذة فرانكفورت نفسه، والذي امتد لـ16 مباراة متتالية بين عامي 2013 و2019.

عمر مرموش يصل لهدفه الـ13

ووصل عمر مرموش إلى هدفه الـ13 هذا الموسم بمختلف البطولات، والثاني له في الدوري الأوروبي حتى الآن، هذا إلى جانب صناعته 9 أهداف، منها 1 في البطولة الأوروبية.