إحالة واقعة وفاة الطفل حمزة غريق نادي الترسانة للمحاكمة

إحالت النيابة العامة واقعة وفاة الطفل حمزة غريق نادي الترسانة، ضد رئيس النادي للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر القضية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال زملاء لاعب الملاكمة الذي تعرض للغرق بحمام سباحة داخل نادي الترسانة، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه أثناء إجراء فريق الملاكمة الاستشفاء بحمام السباحة، تعرض اللاعب حمزة تامر للغرق، وفشلت محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة نتيجة توقف بعضلة القلب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن فريق الملاكمة بنادي الترسانة عقب انتهائهم من التدريب توجهوا لعمل جلسة استشفاء في حمام السباحة الأولمبي، وكان المتوفى برفقتهم، فأصيب بحالة إعياء بعدما ابتعد عن باقي الفريق، وبدأ في الغرق بعد الدخول المنطقة العميقة، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

غرق بحمام سباحة نادي الترسانة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بغرق أحد الأشخاص داخل حمام السباحة بنادي الترسانة بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب في حالة خطرة، وتوفي متأثرًا بإصابته.