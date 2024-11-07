من ركلة حرة، مرموش يسجل هدف التقدم لفرانكفورت أمام سلافيا براج (فيديو)

يتقدم آينتراخت فرانكفورت علي سلافيا براج التشيكي،1ـ0 في المباراة التي تقام اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".

وسجل عمر مرموش هدف التقدم لصالح فرانكفورت في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة.

هدف الأسطورة عمر مرموش 😨❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fN9w8oNolE — Omar Marmoush (@OmarMarmoush22) November 7, 2024

ويقود المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فرانكفورت التشكيل الأساسي للفريق الألماني أمام سلافيا براج.

تشكيل فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج

انطلقت مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وسلافيا براج

تذاع مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تحقيق الفوز في مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، من أصل 3 مباريات، ويمتلك حاليًا 7 نقاط في المركز السادس بترتيب البطولة، بينما يمتلك سلافيا براج 4 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب البطولة، بعد أن فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهة وحيدة.