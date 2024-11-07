الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم تيسيرات لمنح ذوي الهمم ببورسعيد والمنوفية شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

دفعت  إدارة التجنيد والتعبئة عدد امن اللجان التجنيدية إلى محافظتى بورسعيد والمنوفية، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن، لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وإتباع أنسب أساليب التطوير لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوى لإنهاء مواقفهم التجنيدية مما يسهم فى تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة.

 معرض للمنتجات اليدوية لذوى الهمم 

 

وتضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية ومعرضًا للمنتجات اليدوية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوو الهمم وأسرهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة  على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والإهتمام بإعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم.

 

حضر المراسم محافظى بورسعيد والمنوفية، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات بالمحافظتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

رؤساء الجامعات قادة القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة تقديم كافة التيسيرات بناء الوطن

الأكثر قراءة

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

ياسر عبدالرؤوف رئيسا جديدا للجنة الحكام

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads