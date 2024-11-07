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قرارات مهمة لمجلس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا اليوم

قرارات مهمة لمجلس
قرارات مهمة لمجلس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا اليوم

عقد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا مجلس إدارة المعهد بحضور الدكتور احمد قناوي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا والدكتور خيري خليل الجبيلي استاذ خدمه الفرد والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية والدكتور عبد الله علي عبد الله عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان والدكتور محمد تركي موسى وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب والدكتور أبو عمرة ربيع وكيل المعهد لشئون الشباب والدكتور ضاحي حمدان الرفاعي وكيل المعهد لشئون التدريب والدكتور عادل رفاعى  عضو هيئة التدريس بالمعهد والمستشار عاطف عبد الرحيم الشافعي والمستشار تامر محمد عبد المنعم  اعضاء مجلس الادارة.

إنشاء وحدة العلاج الاجتماعي بالمعهد

وصرح الدكتور احمد قناوي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا ان المجلس وافق على  اعتماد نتيجة دور اكتوبر درجة البكالوريوس واعتماد نتيجة دور اكتوبر الدراسات العليا كما وافق المجلس على انشاء وحدة العلاج الاجتماعي بالمعهد كما وافق المجلس على القرارات المالية للمعهد ووافق المجلس ايضا على دعوة لجنة قطاع المعاهد لحضور الملتقى التعليمي ومناقشة ما تم انجازه من التقرير المقدم من وكلاء المعهد عن سير العملية التعليمية بالمعهد

وعلى هامش اجتماع مجلس الإدارة  تم افتتاح المعرض السنوي بالتعاون مع اسرة طلاب من اجل مصر لمساعدة الطلاب المحتاجين والايتام وذوي الهمم بتقديم المساعدات العينية لهم ثم حضور حفل توزيع المساعدات على الطلاب المحتاجين والايتام وذوى الهمم.

قام بتنظيم المعرض ادارة رعاية الشباب اللجنة الاجتماعية بالتعاون مع لجنة الأسر وأسرة طلاب من أجل مصر تحت رعاية الدكتور احمد قناوي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والدكتور ابو عمره ربيع وكيل الشباب والدكتور صلاح سعد بخيت  رائد الشباب والدكتور ضاحي حمدان رفاعي مستشار اللجنة الاجتماعية ومنتصر على بركات مدير رعاية الشباب ومحمود فؤاد ومنى سيد مسئولي اللجنة الاجتماعية.

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أسرة طلاب من اجل مصر رئيس جامعة بني سويف الاهلية قنا

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