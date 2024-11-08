الاستماع لأقوال شهود العيان في اتهام أربعيني بالتحرش بطفلة ببولاق الدكرور
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اتهام عاطل بالتحرش بطفلة داخل عقار عقب استدراجها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة برفقتها طفلتها “9 سنوات”، تتهم عاطلًا مقيمًا بذات العقار محل سكنها بالتحرش بابنتها بعد استدراجها داخل شقته بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "ش. م" وشهرته "بصلة" 49 سنة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.