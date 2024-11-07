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رياضة

الشباب يفوز على الخلود 0/2 في الدوري السعودي

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الشباب الفوز على مضيفه الخلود بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي الشباب في مرمى الخلود في الدقيقتين 58 من ضربة جزاء و75.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخلود عند النقطة 7 في المركز الخامس عشر.

فوز القادسية على الفيحاء

الدوري السعودي، فاز فريق القادسية على ضيفه الفيحاء بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي فريق القادسية في مرمى الفيحاء، تركي العمار في الدقيقة 4، أوباميانج في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرفع فريق القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد فريق الفيحاء عند النقطة 7 في المركز السادس عشر.

عمر مرموش ضمن اهتمامات الدوري السعودي

بحسب تقارير صحفية سعودية، فإن عمر مرموش المهاجم الدولي المصري، يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المطلوبة بشدة للتعاقد معها في الصيف القادم.

وخطف مرموش الأنظار بشدة في الموسم الحالي بعد تألقه ومساهمته في 17 هدفًا في الدوري الألماني واحتلاله المركز الثاني بين هدافي البوندسليجا خلف هاري كين.

وما زال لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص المفاوضات في ظل طلب آينتراخت فرانكفورت من 40 إلى 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات الدولي المصري عمر مرموش.

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فريق الشباب الخلود الشباب ‏ الدورى السعودى

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