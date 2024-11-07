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حوادث

قرار قضائي ضد شقيقين بتهمة التعدي على تاجر خردة بمدينة 6 أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمر قاضي معارضات الجيزة باستمرار حبس شقيقين بتهمة التعدي على تاجر خردة بمدينة 6 أكتوبر نتيجة خلافات مالية بينهم مما أسفر عن إصابة التاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شقيقين اعتديا على تاجر خردة، نتيجة خلافات مالية بينهم متعلقة ببيع دراجة، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

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