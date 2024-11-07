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حوادث

تجديد حبس دجالين بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس عاطلين متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

القبض على المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، وهاتفي محمول تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

 

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