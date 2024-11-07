"عبد الرازق" يبحث مع نائب رئيس وزراء صربيا سبل تعزيز التعاون المشترك

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ اهتمام مصر بالتعاون الاقتصادي مع صربيا وفتح المجالات الاقتصادية أمام المستثمرين لكلا البلدين.

جاء ذلك في لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سينيسا مالى، خلال زيارة رسمية يقوم بها رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى صربيا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقد أشار "عبد الرازق" إلى ضرورة عودة خطوط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد،

رحلات شارتر بين بلجراد والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم

ومن جانبه أكد "مالى " على وجود رحلات شارتر بين بلجراد والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ووعد بأنه سيتبنى مسألة عودة خطوط الطيران المباشر، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة الصربية.

المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في صربيا

وفى سياقٍ متصل، أشار "عبد الرازق" إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في صربيا، وبدوره أوضح "مالى" أنه قد تقدم عدد من المستثمرين المصريين بطلبات للاستثمار في مجال الطاقة، وأن الحكومة الصربية تسعي لتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين.