الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"عبد الرازق" يبحث مع نائب رئيس وزراء صربيا سبل تعزيز التعاون المشترك

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ اهتمام مصر بالتعاون الاقتصادي مع صربيا وفتح المجالات الاقتصادية أمام المستثمرين لكلا البلدين.

جاء ذلك في لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سينيسا مالى، خلال زيارة رسمية يقوم بها رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى صربيا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقد أشار "عبد الرازق" إلى ضرورة عودة خطوط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد،

رحلات شارتر بين بلجراد والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم

ومن جانبه أكد "مالى " على وجود رحلات شارتر بين بلجراد والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ووعد بأنه سيتبنى مسألة عودة خطوط الطيران المباشر، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة الصربية.

المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في صربيا

وفى سياقٍ متصل، أشار "عبد الرازق" إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في صربيا، وبدوره أوضح "مالى" أنه قد تقدم عدد من المستثمرين المصريين بطلبات للاستثمار في مجال الطاقة، وأن الحكومة الصربية تسعي لتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق سبل تعزيز التعاون

مواد متعلقة

جدول أعمال الشيوخ الأسبوع المقبل.. النظر في 7 طلبات مناقشة عامة.. استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير فرص العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. ومواجهة وزير التعليم بمشكلات ضمان الجودة والانضباط بالمدارس

رئيس الشيوخ يؤكد أهمية التنسيق المشترك بين مصر وصربيا

مجلس الشيوخ في أسبوع.. الموافقة على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. وإحالة 3 طلبات مناقشة للجان المختصة

بعد موافقة الشيوخ، تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة زد في الدوري الممتاز

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

بايدن يكشف كواليس مكالمة ترامب بعد فوزه بالانتخابات

منوعات

المزيد

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads