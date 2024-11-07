الخميس 07 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

التوكاتسو في مصر، تعرف على النظام التعليمي الياباني الذي سيُطبق بالمدارس

رئيس الوزراء ومحافظ
رئيس الوزراء ومحافظ طوكيو

نظام التوكاتسو الياباني، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون المتميز مع اليابان في تطبيق نظام التوكاتسو الياباني، خلال لقائه ويوريكي كويكي، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها. 

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة المصرية لديها خطة لنشر هذا النظام في المدارس، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسّع في إنشاء المدارس اليابانية في ضوء ما يتميز به هذا النظام التعليمي من نجاح وجودة عالية. 

مصطفي مدبولي ومحافظ طوكيو 
مصطفي مدبولي ومحافظ طوكيو 

كل ما تريد معرفته عن نظام التوكاتسو الياباني

نظام التوكاتسو الياباني هو نظام تعليمي ياباني يركز على تطوير الشخصية الشاملة للطلاب، وليس فقط على التحصيل الأكاديمي. ويهدف إلى تنمية القيم الاجتماعية والمهارات الحياتية لدى الطلاب، مثل التعاون، والانضباط، والمسؤولية، والتفكير الإبداعي.

أهم ملامح نظام التوكاتسو

التفاعل الجماعي: يعتمد على أنشطة جماعية تساعد الطلاب على تعلم العمل ضمن فريق، مما يعزز لديهم قيم التعاون والمشاركة واحترام الآخرين.

التنمية الشخصية: يركز النظام على تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية من خلال أنشطة تساهم في تحسين مهارات التواصل الاجتماعي لدى الطلاب.

الأنشطة اللاصفية: يتضمن "التوكاتسو" أنشطة خارج إطار المناهج الدراسية المعتادة، مثل التنظيم الذاتي للصفوف، الأنشطة البيئية، النظافة الشخصية، وتقديم العون لأقرانهم، مما يعزز لديهم مفهوم الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

التحفيز على الابتكار والتفكير النقدي: يشجع النظام الطلاب على التفكير خارج الصندوق وتطوير قدراتهم في حل المشكلات بطريقة مبتكرة.

الانتماء المجتمعي: يسعى النظام إلى تعزيز انتماء الطلاب لمجتمعهم ومدرستهم، حيث يعتبر أن التعليم ليس مجرد تحصيل دراسي، بل هو وسيلة لتطوير الأفراد ليكونوا أعضاء فعّالين في المجتمع.

مصطفي مدبولي ومحافظ طوكيو 
مصطفي مدبولي ومحافظ طوكيو 

تطبيق التوكاتسو في مصر

بدأ في السنوات الأخيرة إدخال نظام التوكاتسو في بعض المدارس المصرية كجزء من الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، بعد أن أثبت نجاحه الكبير في اليابان وفعاليته في تطوير مهارات الطلاب بشكل متكامل، ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي  بزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر لتطبيق هذا النظام.

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