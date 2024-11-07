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وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بالمعمل المشترك

وكيل صحة قنا يتفقد
وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بالمعمل المشترك

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية تفصيلية للخدمات التي يقدمها المعمل المشترك التابع لإدارة المعامل بمديرية الصحة، وذلك بهدف التحقق من تقديم خدماته المختلفة بالكفاءة والجودة المرغوبة.

 

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتورة سولاف رشوان مديرة إدارة المعامل وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية.

عينات مياه وحدات الغسيل

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة معمل المياه والذي يضم قسمي الكيماوي والبكتريولوجي ويقوم بفحص عينات مياه وحدات الغسيل الكلوي، مياه الشرب، مياه حمامات السباحة، مياه الصرف الصحي،

كما وتفقد معمل السيرولوجي ومعمل الرصد البيئي ومعمل فحص المخدرات، وإطمئن علي تشغيل الأجهزة ووجود الكواشف والتشغيل الأمثل للأجهزة.

 

واستمرت الجولة داخل المعمل المشترك بتفقد معمل فحص الأغذية، والذي يضم الكيماوي والبكتريولوجي، ويقدم خدمات فحص عينات الأغذية الواردة من منافذ الأغذية المختلفة.

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