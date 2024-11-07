من الإعدام للسجن 5 سنوات، قبول استئناف المتهم بهتك عرض فتاة بمنشأة ناصر
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه لاتهامه بخطف فتاة في منشأة ناصر بالتحايل، والتوجه بها إلى المقابر وهتك عرضها، وقضت المحكمة على المتهم بالسجن 5 سنوات.
تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من فتاة تتهم سائق ميكروباص بخطفها بالتحايل بأن أوهمها بتوصيلها إلي وجهتها.
وكشفت التحريات أن المتهم سلك طريق المقابر ثم أنزلها وحاول هتك عرضها كرها عنها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض وبث في نفسها الرعب
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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