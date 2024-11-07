الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

من الإعدام للسجن 5 سنوات، قبول استئناف المتهم بهتك عرض فتاة بمنشأة ناصر

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه لاتهامه بخطف فتاة في منشأة ناصر بالتحايل، والتوجه بها إلى المقابر وهتك عرضها، وقضت المحكمة على المتهم بالسجن 5 سنوات.

تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من فتاة تتهم سائق ميكروباص بخطفها بالتحايل بأن أوهمها بتوصيلها إلي وجهتها.

وكشفت التحريات أن المتهم سلك طريق المقابر ثم أنزلها وحاول هتك عرضها كرها عنها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض وبث في نفسها الرعب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر منشأة ناصر النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل استئناف طبيب تجميل بعد الحكم بإعدامه بتهمة هتك عرض طفلة للنطق بالحكم

المشدد 10 سنوات للمتهم بتهمة هتك عرض فتاة بالعجوزة

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة زد في الدوري الممتاز

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

بايدن يكشف كواليس مكالمة ترامب بعد فوزه بالانتخابات

منوعات

المزيد

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads