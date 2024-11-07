بعد نجاحه في "برغم القانون"، محمد القس ضيف معكم منى الشـاذلي غدًا

يحل الفنان السوري محمد القس ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الجمعة من برنامج"معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON"، وذلك بعد النجاح الكبير للقس في مسلسل "برغم القانون".

وخلال اللقاء يتحدث القس عن تحضيره لشخصية "أكرم" التي قدمها ضمن أحداث المسلسل وعلاقته بالنجمة إيمان العاصي وباقي أسرة عمل "برغم القانون".

نشأته في سوريا

ويكشف القس أسرارًا تذاع لأول مرة عن نشأته في سوريا وانتقاله بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية ورحلته في الحياة وصولًا إلى النجومية الكبيرة التي حققها.