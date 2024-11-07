الخميس 07 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يفتتح فرع توثيق جديدا بالأكاديمية الوطنية للتدريب

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

 افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب فرع توثيق بالأكاديمية، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وكان المستشار عدنان فنجري وزير العدل توجه  إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي رافقته في جولة داخل مقر الأكاديمية.

واستمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية المهارات والقدرات، ودورها في التدريب والتاهيل للقيادة، ورسالتها في تطوير رأس المال البشري،  كما شاهد عرض تقديمي عن الأكاديمية وبرامجها التدريبية.


وأبدى الوزير تقديره للدور الرئيسى والفعال الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها مؤسسة وطنية تساهم في إعداد القيادات الفاعلة في كافة قطاعات الدولة، وتقدم برامج متنوعة تعمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتصبح قيادات واعية تساهم في بناء المجتمع.


وفي ختام جولته، وزير العدل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب فرع توثيق بالأكاديمية وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.


والجدير بالذكر أن الفرع يعمل بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة وفقًا لمنظومة التحول الرقمي، ويعمل بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيرًا على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

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