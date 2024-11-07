الخميس 07 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

القوات البحرية تستقبل وفدًا من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا برلمانيًا يضم لجنة الدفاع والأمن القومى وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان بمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها.

تطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية 

 

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية، حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية للقوات البحرية

وأكد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية، مؤكدًا أن مقاتلى القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راقٍ وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والإقتصادية.

وأعرب اللواء أ ح أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن اعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية خاصة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كما أشاد الوفد بما شاهده من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية للقوات البحرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.

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