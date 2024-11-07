الخميس 07 نوفمبر 2024
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حوادث

أقوال والد طالب سقط من أعلى عقار ولقي مصرعه بالجيزة

واقعة سقوط طالب ثانوي
واقعة سقوط طالب ثانوي عام من الطابق الخامس

تجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة سقوط طالب ثانوي عام من الطابق الخامس بمنزله إثر مشاده كلامية مع والده.

 

وكشفت التحقيقات أن الطالب الذي واجه توبيخا من والده على تأخره في العودة، لم يحتمل هذا العتاب، مما دفعه لاتخاذ قرار مفاجئ وصادم بإنهاء حياته وقال له:"لا متأخر ولا بدري.. أنا هريحك مني" ثم أسرع تجاه النافذة وألقى بنفسه.

بالاستماع إلى والد المتوفى أفاد أن ما حدث كان نتيجة انفعال لحظي من الابن بعد العتاب الأبوي، دون وجود أي شبهة جنائية.

 

سقوط طالب من علو بالجيزة 

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، يفيد بسقوط طالب من أعلى عقار ووفاته وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، مصحوبة بسيارة إسعاف لتقديم الدعم اللازم.

 

أظهرت التحريات الأولية العثور على جثمان طالب في المرحلة الثانوية، الذي ألقى بنفسه من شرفة الشقة بالطابق الخامس، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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النيابة العامة مدير الإدارة العامة للمباحث مشرحة المستشفى

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