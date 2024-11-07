قرار النيابة في حادث سقوط شخص من قطار بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شخص سقط من قطار مما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به في الجيزة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص سقط من قطار بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة.

بإجراء التحريات تبين أن الضحية اختل توازنه وسقط من القطار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم تحديد هوية الضحية، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.