تأجيل مسلسل الكينج لمحمد إمام إلى رمضان 2026

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب تأجيل مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام إلى رمضان ٢٠٢٦، بعدما كان من المفترض أن يعرض رمضان المقبل.

مسلسل الكينج

وكتب محمد العزب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لقد قررنا.. النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلى رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في ٢٠٢٦ إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير".

أبطال مسلسل الكينج

يذكر ان مسلسل الكينج من بطولة محمد إمام ومي عز الدين ومحمود عبد المغني وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.