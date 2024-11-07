والدة تلميذ تتهم معلمة بضرب ابنها على وجهه بالعصا

تعرض تلميذ للضرب على يد إحدى المعلمات بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بمنوف، بسبب مزاحه مع صديقه في الفصل.

مذكرة رسمية

وقال والد التلميذ محمود حرفوش: إن المدرسة قامت بضرب ابنه بالعصا على وجهه مما أحدث له إصابة في وجهه، لافتا إلى أنه قام بتحرير مذكرة رسمية بديوان عام الإدارة ضد المدرسة.



وأشار ولي أمر التلميذ في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إلى أن زوجته قامت بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة منوف ضد المدرسة التي قامت بضرب ابنه داخل المدرسة.