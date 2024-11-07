بـ181 مليون يورو، لامين يامال يتصدر قائمة أغلى اللاعبين الصاعدين في العالم

تصدر لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني الموهوب، قائمة أغلى لاعبي العالم تحت سن الـ21 عامًا، وذلك حسب ما أسفرت عنه آخر مؤشرات المركز الدولي للدراسات الرياضية المعروف (CIES).

طفرة في مستوى لامين يامال وقيمته السوقية

ما فعله ويفعله أسماء مثل لامين يامال وزاير إيمري وكينان يلديز وغيرهم، كان كفيلًا بتغيير الأرقام بشكل جنوني في بورصة اللاعبين، التي شهدت صعودًا صاروخيًا في القيم التسويقية لعديد النجوم الواعدين، والذين تحدد منهم أغلى 10 لاعبين، حسب اختيارات المركز الدولي للدراسات الرياضية المعروف (CIES).

فقد طغى اسم لامين يامال "جوهرة البلوجرانا" على بقية أقرانه من الواعدين، بمستوى خرافي، وبدأت ملامحه تظهر من الموسم الماضي قبل أن يؤكد في الموسم الحالي، بإسهامه المحوري في حصد "لاروخا" للقب اليورو في الصيف المنقضي، واستمرار بصمته الفارقة مع برشلونة بـ14 مساهمة تهديفية في 16 مباراة فقط (سجل 6 أهداف وصنع 8).

ورغم حضور مزيج من المواهب المرموقة في النادي الكتالوني ممّن هم تحت سن الـ21 على غرار جافي بايز وباو كوبارسي، فإن الجناح الإسباني، البالغ 17 عامًا فقط، حضر كممثل وحيد عن ناديه في قائمة العشر الأوائل، والتي تسيدها بمبلغ ضخم بلغت قيمته 180.9 مليون يورو.

أغلى اللاعبين الواعدين في العالم

بعيدًا عن صدارة لامين يامال عرف التنافس على المراكز التسعة الأخرى صراعًا محتدمًا بين أربع من أشهر الأندية الأوروبية، والتي عرفت باستثمارها في اللاعبين الواعدين، وهم مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وتقاسم هذا الرباعي الكبير الحضور في قائمة اللاعبين الأغلى بمركزين لكل منهم، حيث نال مانشستر يونايتد مقعديه بفضل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو (الوصيف بقيمة 114،8 مليون يورو) والإنجليزي كوبي ماينو (التاسع بقيمة 74،8 مليون يورو)، في حين حضر غريمه مانشستر سيتي بواعديه، الوافد حديثًا من نادي جيرونا، البرازيلي سافينيو (الرابع بقيمة 101 مليون يورو) وريكو لويس (السابع بـ78.2 مليون يورو).

أما باريس سان جيرمان فقد حضر بنجمه الدولي صاحب الـ19 عامًا، وارن زاير إيمري (الثالث بقيمة 109 ملايين يورو) والبرتغالي جواو نيفيز (الخامس بـ99،8 مليون يورو)، والعملاق ريال مدريد فقد كان وجوده محكومًا ببصمتي البرازيلي إندريك (السادس بـ97،7 مليون يورو) والتركي أردا جولر ( الثامن بـ76،7 مليون يورو).

ما تبقى في قائمة اللاعبين الأغلى، لم يكن سوى تمثيل يوفنتوس الإيطالي، الذي حضر فيه التركي المميز كينان يلديز عاشر الترتيب بقيمة 72،3 مليون يورو، والذي يشير إلى أن مستقبل الكرة التركية سيكون أزهى من حاضرها بحضوره مع نجم الريال جولر، الذي يعتبر معه من المواهب الأميز على مستوى العالم.

قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم تحت 21 عاما

1- الإسباني لامين يامال (برشلونة)

2- الأرجنتيني أليخاندو غارناتشو (مانشستر يونايتد)

3- الفرنسي وارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان)

4- البرازيلي سافينيو (مانشستر سيتي)

5- البرتغالي جواو نيفيز (سان جيرمان)

6- البرازيلي إندريك (ريال مدريد)

7- الإنجليزي ريكو لويس (مان سيتي)

8- التركي أردا جولر (ريال مدريد)

9- الإنجليزي كوبي ماينو (مان يونايتد)

10- التركي كينان يلديز (يوفنتوس)