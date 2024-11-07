مصرع شابين من المنوفية بحادث فى ليبيا

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية إثر وفاة شابين من مدينة الشهداء في حادث اصطدام بدولة ليبيا.

أحد الأهالى يروى تفاصيل الواقعة

وقال محمد ياسين أحد أهالي مدينة الشهداء، إن الشابين هما: أحمد حمدي غزالة من جرن عدس متزوج ولديه طفلان، وأحمد أسامة هاشم أعزب ومن قرية سرسنا، ذهبا للعمل بدولة ليبيا، يعملان في بلاط السيراميك.. سافر أحدهما أولا، ولحق به الآخر لحق به منذ قرابة من شهر، وكان في الحادث 5 أشخاص، توفي اثنان وخرج اثنان بإصابات طفيفة، وتم حجز الخامس بالعناية المركزة.

وتستعد مدينة الشهداء لتشييع جثماني الفقيدين وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.