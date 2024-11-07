الخميس 07 نوفمبر 2024
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أوقاف المنيا تتصدى لـ العنف ضد المرأة

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا

 نظمت مديرية الأوقاف في المنيا ورشة عمل تحت عنوان "معًا للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة"، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وعدد من الواعظات.

 

ورشة عمل لـ أوقاف المنيا بعنوان “معًا للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة”

 تناولت الورشة قضايا العنف الممارس ضد الفتيات، حيث تم استعراض تاريخ إصدار القرارات والقوانين المصرية الهادفة إلى القضاء على جميع أنواع العنف، خاصة ظاهرة ختان الإناث.

 

وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا

 وشدد  وكيل وزارة الأوقاف على أهمية دور رجال الدين في توعية المجتمع وتقديم الحقائق بشأن الأضرار الصحية والنفسية التي تتعرض لها الفتيات نتيجة للعنف، كما تم تناول القوانين التي تغلظ العقوبات على المتسببين في تشويه أجساد الفتيات، مؤكدًا على ضرورة تفعيل التعاليم الإسلامية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بهذه الظاهرة.

 واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواجهة جميع قضايا العنف التي تمارس ضد الفتيات والعمل الجماعي من أجل تحقيق مجتمع خالٍ من العنف.

 

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