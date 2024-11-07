تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جثتها في السلام لـ 24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جثتها إلى أجزاء صغيرة في منطقة النهضة بالسلام للتخلص منها ولإخفاء معالم جريمته إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة النهضة، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.

وتوصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

تفاصيل التحقيق في قتل عامل لجارته بالسلام

وتبين من التحقيقات أن رجال الأمن أجروا تحريات عن السيدة المتغيبة، وتبين أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم قام باستدراج المجني عليها إلى شقته، وقتلها وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، ووضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن المتهم تخلص من نصف الجسد الآخر للمجني عليها، بإلقائه في مقلب القمامة، وذلك بعيدا عن المنطقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه والتخلص من بقايا جريمته إلا أنه سقط في قبضة الشرطة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.