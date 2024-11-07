نص التحقيقات الكامل في مقتل قهوجي مصر الجديدة.. المتهم: خلافات بيننا السبب ومحستش وأنا بموته.. والشهود يروون تفاصيل صادمة.. ومعاينة مسرح الجريمة: دماء الضحية موجودة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل للاطلاع.

وحصل موقع “فيتو” على نص التحقيقات الكاملة في قضية مقتل قهوجي على يد عامل في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

أقوال المتهم

س: اسمك وسنك

ج: ناصر صابر مشعال 28 سنة

س: ما تفصيلات إقرارك ؟

ج: اللي حصل إن فيه خلافات بيني وبين محمد عبد الرازق كتير، ومن حوالي 5 سنين حصلت بينا مشكلة واتخانقنا مع بعض، وضربنا بعض، والناس جت فصلت بينا والموضوع خلص، ومحمد كان واخد حصة في العمارة اللى محل العصير بتاعي فيها في شارع المسلة الكوربة، مكنتش عايز يكون ليا حصة في العمارة اللي أنا فيها وكان فيه قضايا كتير بينه وبين صاحب العمارة، ولما كنا بنشوف بعض كان بيحصل ساعات مشادات بينا لكن الناس كانت بتحوش، والموضوع بيخلص، وآخر مشكلة كانت امبارح لقيت محمد كان جاي يزعق ويشتم من عند قهوة أسوان بتاعته، ولقيته ماشي قدام محل العصير بتاعي وعمال يزعق لأن فيه خلافات سابقة بيننا، فخرجت من المحل وكان معايا مطوة في جيبي، وكنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل بيننا، طلعت المطوة من جيببي ودخلت على محمد عبد الرازق وضربته بيها أكثر من ضربة، ومش فاكر كام ضربة تقريبًا ووقع على الأرض وفضلت أضرب فيه بالمطوة، ووقعت فوقه على الأرض ومحستش بنفسي لقيتني عمال أغرز المطوة في بطنه والناس اتلمت وقعدت تحوش، وانا مكنتش عايز أسيبه وفضلت أضرب فيه لحد ما الناس حاشتني.

وقعدت الأهالي يضربوا فيا بالكراسي عشان أقوم من عليه لكن فضلت أضرب فيه بالمطوة، وبعدها قُلت له انت اللي وصلتني إني أعمل فيك كدة، وبعدها الناس حاشتني وقومتني من عليه، وأنا رميت المطوة، ودخلت محل العصير تاني وبعد كده فيه اتنين أمناء شرطة جم خدوني على موتوسيكل، وودوني على قسم مصر الجديدة وفتشوني هناك.. كان معايا مفاتيح البيت بس وبعدين دخلوني وعملوا محضر باللي حصل ودخلوني الحجز وجيت النيابة النهاردة وهو ده كل اللى حصل.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشهود

الشاهد الأول:

(أ ب) - ٤٤ سنة – قال إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهم يتوجه صوب المجنى عليه حال مرور الأخير أمام الحانوت المملوك له ويسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض - مطواة قرن غزال - ثم استمر في طعنه حتى خارت قواه وسقط أرضًا ووالى طعنه حتى بلغ مقصده بإزهاق روحه، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم حول ملكية المجني عليه حصة في العقار الكائن به الحانوت المملوك للمتهم.

الشاهد الثاني:

(ي ف) - ٣٣ سنة – شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

الشاهد الثالث:

(ت ع) - ٤٣ سنة - قال إنه تناهى إلى سمعه قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض - مطواة قرن غزال - قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك على إثر وجود خلافات سابقة بينهما.

الشاهد الرابع:

(غ م) - ٥٨ سنة - شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

الشاهد الخامس:

رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة - شهد بأنه انتقل لمكان الواقعة فور ورود بلاغ بتعدي المتهم على المجني عليه، فتمكن من ضبطه وبحوزته سلاحا أبيض مطواة قرن غزال عليه آثار دماء

وبمواجهته للمتهم أقر له بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط حوزته قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.



نص تقرير معاينة مسرح الجريمة



وتسلمت النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المعامل الجنائية إدارة الفحوص المعملية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية DNA

وجاء في التقرير: بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۳۱ ورد كتاب قسم الأدلة الجنائية بالقاهرة بشأن طلب فحص العينات الواردة والمرفوعة من محل حادث مقتل المدعو محمد عبد الرازق محمد، وذلك في الواقعة المحرر عنها المحضر رقم ٩٦٥٦ إدارى قسم شرطة مصر الجديدة لسنة ۲۰۲٤، وورد رفق الكتاب العينات المراد فحصها.

المطلوب: إجراء الفحوص البيولوجية اللازمة على العينات الواردة، بمناظرة العينات الواردة تبين أن كلّ منها عبارة عن تلوثات جافة بنية اللون وبيانها كالتالي:

عينة من دماء المجنى عليه محمد عبد الرازق محمد، عينة من على أرض الشارع أمام محل جنة الفواكه للعصائر.

وبإجراء الفحوص البيولوجية الخاصة بفحص البقع الدموية الجافة على التلوثات بالعينات الواردة تبين أن:. دماء المجنى عليه محمد عبد الرازق محمد تنتمي للفصيلة (A)، التلوثات المرفوعة من على أرض الشارع أمام محل جنة الفواكه للعصائر لدماء آدمية تنتمي للفصيلة (A)، تم استهلاك العينات الواردة في الفحص.



وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.