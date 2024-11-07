الخميس 07 نوفمبر 2024
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حوادث

نص تقرير إدارة الفحوص البيولوجية لمسرح جريمة مقتل قهوجي بمصر الجديدة (خاص)

المتهم بقتل قهوجي
المتهم بقتل قهوجي مصر الجديدة

 حصل موقع فيتو على نص تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المعامل الجنائية إدارة الفحوص المعملية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية DNA في قضية مقتل قهوجي على يد عامل بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة. 

وجاء في التقرير: بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۳۱ ورد كتاب قسم الأدلة الجنائية بالقاهرة بشأن طلب فحص العينات الواردة والمرفوعة من محل حادث مقتل المدعو  محمد عبد الرازق محمد، وذلك في الواقعة المحرر عنها المحضر رقم ٩٦٥٦ إدارى قسم شرطة مصر الجديدة لسنة ۲۰۲٤، وورد رفق الكتاب العينات المراد فحصها.


 المطلوب: إجراء الفحوص البيولوجية اللازمة على العينات الواردة، بمناظرة العينات الواردة تبين أن كلّ منها عبارة عن تلوثات جافة بنية اللون وبيانها كالتالي:
عينة من دماء المجنى عليه محمد عبد الرازق محمد،  عينة من على أرض الشارع أمام محل جنة الفواكهة للعصائر.

وبإجراء الفحوص البيولوجية الخاصة بفحص البقع الدموية الجافة على التلوثات بالعينات الواردة تبين أن:. دماء المجنى عليه محمد عبد الرازق محمد تنتمي للفصيلة (A)،  التلوثات المرفوعة من على أرض الشارع أمام محل جنة الفواكهة للعصائر لدماء آدمية تنتمي للفصيلة (A)، تم إستهلاك العينات الواردة في الفحص.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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قسم الأدلة الجنائية الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية الكوربة

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