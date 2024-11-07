لأول مرة، استدعاء حارس مانشستر سيتي للمنتخب الألماني

عاد جوليان براندت وفيليكس نميشا ثنائي بوروسيا دورتموند، إلى قائمة المنتخب الألماني، لخوض آخر مباراتين هذا العام في بطولة دوري أمم أوروبا.



وتأتي العودة بعد غياب الثنائي عن المنتخب لأكثر من عام.

وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفني، لمنتخب ألمانيا: "قدم فيليكس نميشا عروضا متوازنة مع دورتموند، وكما هو الحال مع جوليان براندت، يعود للمنتخب بعد أن قدم عروضا جيدة مؤخرا".



وعاد أيضا لقائمة المنتخب بعد شفائه من الإصابة جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، وكاي هافيرتز، مهاجم آرسنال، وبنيامين هنريكس، لاعب لايبزيج، وروبين كوخ، لاعب آينتراخت فرانكفورت.

استدعاء شتيفان أورتيجا لأول مرة

وفي الوقت نفسه، حصل شتيفان أورتيجا، الحارس الاحتياطي في مانشستر سيتي، على أول استدعاء له للمنتخب الأول.

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا قبل آخر مباراتين في المجموعة، أمام البوسنة والهرسك المقرر إقامتها يوم 16 من الشهر الجاري، وأمام المجرب بعدها بثلاثة أيام.

وقال ناجلسمان: "بعد التأهل لدور الثمانية مبكرا، نريد أن نتصدر مجموعتنا في دوري أمم أوروبا- ويفضل أن يحدث ذلك أمام جماهيرنا في المباراة التي تقام في فرايبورج".

وأضاف: "التأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى العام المقبل، هو هدف مهم لنا في طريقنا لكأس العالم 2026. لدينا فريق قوي. حتى لو اضطررنا لإجراء تغييرات في بعض المراكز بسبب الإصابات".

واضطر ناجلسمان إلى تشكيل فريقه بدون ألكسندر بافلوفيتش، ونيكلاس فولكروج، وديفيد راوم، وجامي ليولينج ومارك أندريه تير شتيجن، بسبب إصابتهم.

وسيتواجد الثنائي أوليفر باومان وألكسندر نوبل ليحلا محل تير شتيجن في حراسة المرمى، بينما يتوقع أن يكون الحارس الثالث هو أورتيجا.

وفي الوقت نفسه، رفض باول فانر دعوة ناجلسمان للانضمام للفريق الآن وفضل البقاء مع فريق تحت 21 عاما.

ولم يحدد فانر، وهو نمساوي المولد، بعد ما إذا كان سيمثل ألمانيا أم النمسا.