النص الكامل لأقوال الشهود في مقتل قهوجي مصر الجديدة (خاص)

حصل موقع فيتو علي نص أقوال الشهود في مقتل قهوجي علي يد عامل في منطقة الكوربة بـمصر الجديدة.



الشاهد الأول:

(أ ب) - ٤٤ سنة – قال إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهم يتوجه صوب المجنى عليه حال مرور الأخير أمام الحانوت المملوك له ويسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض - مطواة قرن غزال - ثم استمر في طعنه حتى خارت قواه وسقط أرضًا، ووالى طعنه حتى بلغ مقصده بإزهاق روحه، وذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهم حول ملكية المجني عليه حصة في العقار الكائن به الحانوت المملوك للمتهم.



الشاهد الثاني:

(ي ف) - ٣٣ سنة – شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

الشاهد الثالث:

(ت ع) - ٤٣ سنة - قال إنه تناهي إلى سمعه قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض - مطواة قرن غزال - قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك إثر وجود خلافات سابقة بينهما



الشاهد الرابع:

(غ م) - ٥٨ سنة - شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

الشاهد الخامس:

ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة - شهد بأنه انتقل لمكان الواقعة فور ورود بلاغ بتعدي المتهم على المجني عليه، فتمكن من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال عليها آثار دماء،

وبمواجهته للمتهم أقر له بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط حوزته، قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.