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سياسة

حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين وفق القانون الجديد

المعاش، فيتو
المعاش، فيتو

منح قانون المعاشات الجديد حق صرف المعاش للورثة المستحقين عن صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفى، ويشمل ذلك الأبناء والأرامل والمطلقات وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش عن الغير.

 

شروط استحقاق الأرملة للمعاش 

ويشترط لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًّا في حكم الأرملة إذا كانت المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وإذا كانت المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
 

أما بالنسبة للأرمل، فقد اشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاش أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، وألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش. 
 

شروط استحقاق الابن للمعاش 

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يشترط لاستحقاق المعاش الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، أو عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

 وكذلك الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الخاصة بألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.


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