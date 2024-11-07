وزير العمل: خطة لتطوير البنية التحتية للمديريات ورقمنة وميكنة الخدمات (صور)

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة شملت: مجلة العمل، ومركز تدريب الخانكة، ومديرية عمل القاهرة، وعقد اجتماعًا مع العاملين بمديرية العمل، وشهد مفاوضة جماعية ناجحة لصالح العاملين بشركة الطيران "فلاي إيجيبت".

بدأ جبران الجولة داخل مجلة العمل، وحثهم على أهمية التطوير من الناحية الفنية والتحريرية، والانضباط في العمل، والتركيز على القضايا الميدانية التي تهم المواطنين وتخدم ملفات العمل من كافة محاورها.

تفعيل البروتوكول الخاص بالتدريب وتنمية مهارات الشباب

ثم توجه الوزير إلى مركز تدريب مهني منطقة الخانكة، وحث العاملين فيه على تكثيف الجهود وأهمية التنسيق مع المحافظة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل البروتوكول الخاص بالتدريب وتنمية مهارات الشباب، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور مراكز التدريب والتواصل مع الجماهير، وحثهم على الاستفادة من الخطط التدريبية.

وخلال الجولة التقى الوزير بعدد من المتدربات في مجال الخياطة، وأثنى على جهودهم، ووجه بتوفير فرص عمل لهم، بمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.

كما زار الوزير مكتب عمل الخانكة ووجههم بالتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم.

وخلال الجولة المفاجئة داخل مديرية عمل القاهرة، تفقد طريقة تقديم الخدمات وتدخل لحل مشكلة أحد المواطنين الراغب في السفر للخارج.

كما شهد الوزير مفاوضة جماعية ناجحة لصالح الحقوق المشروعة للعاملين في شركة طيران "فلاي إيجيبت" بحضور المستشار القانوني للشركة، حيث تعرضت هذه الشركة للخسائر، وجار بيع طائراتها لإحدى الشركات الأخرى والتي تعمل داخل مصر.

وفي ختام الجولة، عقد الوزير اجتماعًا مع العاملين بمديرية العمل، وحثهم على تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا في مجال البنية التحتية للمديريات، ورقمنة وميكنة كافة الخدمات المُقدمة.