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رياضة

جيرفسون كوستا يقترب من المشاركة مع الزمالك أمام سموحة

كوستا، فيتو
كوستا، فيتو

اقترب جيرفسون كوستا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة مع الفريق في لقاء سموحة المقرر له غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز غدا الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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الزمالك الزمالك امام سموحة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

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