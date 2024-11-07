الخميس 07 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يهدي عروس يتيمة غرفة نوم ومساعدة مالية

محافظ المنوفية وكيلا
محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة

 شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام " كوكيلًا للعروس "، مراسم عقد قران عروسين أيتام من إحدى مؤسسات تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر.

ويأتى وذلك لمشاركتهما فرحتهما في إتمام عرس زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلوبهما، ويأتي هذا  في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهما لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهما.

 

غرفة نوم هدية

 وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهم غرفة نوم ومساعدة مالية  ووجه بتوفير أثاثات المطبخ  والسجاد بالمشاركة مع رجال الأعمال دعمًا لهم في بناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.


 ومن جانبهم قدم العروسين الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.


وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير، ومؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة، فيما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية درعًا تذكاريًا لمحافظ المنوفية تقديرًا لجهوده المبذولة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جمعية الهلال الاحمر مديرية التضامن اخبار المنوفية

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