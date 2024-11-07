الخميس 07 نوفمبر 2024
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رياضة

عودة لاعب الأهلي، قائمة منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت قائمة منتخب المغرب عودة يحيى عطية الله مدافع الأهلي فيما غاب أشرف داري المصاب عن القائمة.

منتخب المغرب سيواجه الجابون ثم لوستو في يومي 15 و18 نوفمبر الحالي بعد أن ضمن تأهله إلى البطولة كونه صاحب الضيافة.

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