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اقتصاد

شعبة النقل: خط الرورو بين مصر وإيطاليا يعد بوابة عبور المنتجات بين أفريقيا وأوروبا

الدكتور عمرو السمدوني،
الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي، فيتو

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أهمية إطلاق  خط الرورو الملاحي البحري مع إيطاليا، والذي أعلنت الحكومة المصرية عن تشغيله رسميّا.

وأكد أن أهمية الخط البحري "الرورو" يعتبر البوابة بين أفريقيا وأوروبا، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا، لأنه خط بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، والسلع سريعة التلف من خلال نقلها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا والعكس، كما يسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل الحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي.

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن خط الرورو بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، مشروع اقتصادي مهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، مشيدا بالحوافز التي قدمتها الدولة المصرية لضمان استمرارية هذا المشروع والتشغيل الاقتصادي له، حيث خفضت رسوم المواني بنسبة 88 % على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلًا عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.

 مصر تسير بخطى ثابتة لتصبح مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات: إن مصر تعتبر بوابة إيطاليا إلى أفريقيا. ويعمل الخط البحري الرورو على تحسين القدرة التنافسية للمصدرين المصريين ويساعد على تصدير المزيد من المحاصيل القابلة للتلف، والتي ستصل عن طريق النقل البحري في وقت قصير وبأسعار تنافسية.

تشغيل الخط يرفع معدلات  التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الصناعية 

وأكد عمرو السمدوني، أن إيطاليا من أهم الدول التي ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية جيدة، حيث تعد إيطاليا ثالث أكبر سوق لصادرات مصر بحصة سوقية تبلغ 6.6 % وعاشر أكبر مورد لمصر بحصة 3.4 %، وتبلغ الاستثمارات الإيطالية في مصر نحو 6 مليارات يورو، من خلال أكثر من 1233 مشروعا في مجالات (الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتشييد وتقنية‏ المعلومات)، وبتشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا سيسهم بشكل قوي وفعال في جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية للسوق المصرية، كما أنه يأتي ضمن استراتيجية الحكومة المصرية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت حول العالم.

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متى بشاي: خط الرورو يعمل على نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف في يوم ونصف

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السفير الإيطالي يعلن موعد افتتاح خط الرورو من دمياط إلى رستا

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