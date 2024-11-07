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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة لجلسة 1 ديسمبر

المتهم بقتل قهوجي
المتهم بقتل قهوجي مصر الجديدة

قررت  محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل للاطلاع.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.
وأكد المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم حدوث المشاجرة.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة الكوربة مصر الجديدة

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