محمد عبد المنعم يغيب عن نيس في مباراة تفينتي الهولندي

يغيب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، عن فريق نيس الفرنسي أمام تفينتي أنشخيدة الهولندي في إطار مباريات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب

وكشف نادي نيس عن قائمة اللاعبين لمباراة تفينتي والتي شهدت غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب.

ويحتل نيس المركز الـ 32 من جدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين، في حين يأتي تيفنتي في المركز الـ 28 من جدول الترتيب برصيد نقطتين.