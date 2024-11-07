الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد المنعم يغيب عن نيس في مباراة تفينتي الهولندي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

يغيب محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، عن فريق نيس الفرنسي أمام تفينتي أنشخيدة الهولندي في إطار مباريات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب

وكشف نادي نيس عن قائمة اللاعبين لمباراة تفينتي والتي شهدت غياب الدولي المصري دون الكشف عن السبب.

ويحتل نيس المركز الـ 32 من جدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين، في حين يأتي تيفنتي في المركز الـ 28 من جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بطولة الدوري الأوروبي اللاعب الدورى الأوروبي تفينتي أنشخيدة الهولندي تفينتي أنشخيدة فريق نيس الفرنسي محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر

مواد متعلقة

بقيادة القندوسي، الإعلان عن قائمة منتخب الجزائر في معسكر نوفمبر

أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على بنفيكا

مدرب آرسنال يهاجم الحكام بسبب ركلة جزاء أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

رغم الأهداف الـ6، مرموش خارج ترشيحات الأفضل بأكتوبر بالدوري الألماني

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads