عودة ثنائي محترف، قائمة منتخب الإمارات لمواجهتي قيرغيزستان وقطر

أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض لخوض مباراتي قيرغيزستان وقطر في الجولتين الخامسة والسادسة بالمرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة حارس المرمى عدلي محمد لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي بعد غيابه عن المعسكر الأخير.

وعاد أيضًا جونيور ندياي مهاجم مونبيليه الفرنسي للقائمة بعدما خرج من حسابات بينتو في المعسكر الماضي.

قائمة منتخب الإمارات لمواجهتي قيرغيزستان وقطر

حراسة المرمى: خالد عيسى – حمد المقبالي – علي خصيف – عدلي محمد.

خط الدفاع: محمد العطاس – خالد الهاشمي – كوامي كويدو – خليفة الحمادي – زايد سلطان – خالد الظنحاني – فارس خليل – عبد الله إدريس.

خط الوسط: ماجد راشد – يحيى نادر – ماكانزي هانت – محمد عباس – طحنون الزعابي – عصام فايز – ماركوس ميلوني – يحيى الغساني – حارب عبد الله – علي صالح – فابيو دي ليما – فهد بدر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – جونيور نيداي – كايو كانيدو.

قائمة الأبيض لمواجهتي قيرغيزستان وقطر في تصفيات كأس العالم 📋#منتخب_الإمارات #منصور_يا_منتخبنا pic.twitter.com/e3vq3auMLr — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 7, 2024

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد فوز وحيد وتعادل وهزيمتين في مشوار الجولات الأربع الماضية.

ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى منتخب إيران برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أوزبكستان ثم منتخبا الإمارات وقطر برصيد 4 نقاط ومنتخب قيرغيزستان برصيد 3 نقاط ثم منتخب كوريا الشمالية برصيد نقطتين.



ويطمع المنتخب الإماراتي في التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة عام 1990.